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За день росіяни обстріляли дві громади Сумщини

Окупанти обстрілювали Сумську область з артилерії, минометів та кулемету.

За день росіяни обстріляли дві громади Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

За сьогодні, 12 вересня, російські окупанти обстріляли Есманську та Шалигінську гомади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Есманська громада: 18 прильотів зі ствольної артилерії протягом дня та ще 17 мінометних та 6 із САУ - у Шалигінській громаді”, - повідомив Живиький.

Він додав, що по територіях громади зі сторони Росії було випущено 6 черг із крупнокаліберного кулемету.

Живицький уточнив, що ці обстріли у Шосткинському районі Сумщини минули без руйнувань та жертв.

Нагадаємо, вчора відбувся один із наймасовіших обстрілів енергетичної інфраструктури. Було обстріляно Зміївську ТЕС та три підстанції високої напруги, знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено дві повітряні лінії 750 кВ, п’ять повітряних ліній 330 кВ.

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