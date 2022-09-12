Зеленський зустрівся з генеральним директором Міжнародної організації з міграції

Президент України Володимир Зеленський зустрівся сьогодні з генеральним директором Міжнародної організації з міграції Антоніо Віторіно.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Сторони обговорили підтримку українців, які страждають через вторгнення Росії.

"Без сумніву, повномасштабне російське вторгнення призвело до катастрофічних гуманітарних наслідків. Як результат – сталася найбільша криза вимушеного переселення у світі", - зазначив Президент.

Під час зустрічі обговорили незаконну масову депортацію українців до Росії, зокрема жінок, дітей та українських захисників, а також систему фільтраційних таборів. Президент наголосив, що це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і воєнним злочином, і закликав Віторіно максимально тиснути на Росію.

"Ми виступаємо за те, щоб Міжнародна організація з міграції мала більше доступу до депортованих українців, особливо до тих територій, де є так звані фільтраційні табори", – сказав Зеленський.

Також сторони обговорили конкретні напрямки подальшої співпраці України з організацією.

Фото: ОПУ

Зокрема, мова йшла про комплексне довгострокове розв’язання найнагальніших проблем вимушених переселенців (житло, гарантії соціального захисту). Зеленський розповів очільнику МОМ про виклики, які очікуються у зв’язку з наближенням опалювального сезону та обстрілами Росією об'єктів критичної інфраструктури.

Також глава держави наголосив на важливості повної реалізації мандата Міжнародної організації з міграції на деокупованих українських територіях.

Зеленський звернув увагу на підтримку українців, які повертаються додому або переміщуються в безпечніші регіони країни, особливо щодо забезпечення житлом. За його словами, корисною була б допомога МОМ у вигляді відповідних мікрокредитів.

Нагадаємо, в березні представництво Міжнародної організації з міграції в Україні розпочало втілювати програму з надання грошової допомоги для підтримки найбільш вразливих переселенців із зон бойових дій.

За даними МОМ, зареєстровано 6,2 млн українців-внутрішньо переміщених осіб. Це разом із тими, які з 2014 року були зареєстровані як ВПО.