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Українське міністерство внутрішніх справ започаткувало проєкт "Герої МВС"

Також відомство підписало Меморандум про співпрацю з Українським інститутом національної пам’яті.

Українське міністерство внутрішніх справ започаткувало проєкт "Герої МВС"
Фото: Пресслужба МВСУ

Міністерство внутрішніх справ України започаткувало проєкт "Герої МВС".

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Це проєкт про героїв, які працювали над тим, аби повернути українські території, або ж забезпечують порядок на звільнених і тих, які межують із зоною бойових дій.

За словами міністра Дениса Монастирського, на сайті відомства у розділі "Герої МВС" можна ознайомитися з історіями поліцейських, рятувальників, прикордонників, нацгвардійців. 

Крім того, МВС підписало Меморандум про співпрацю з Українським інститутом національної пам’яті

"Також спільно з Українським інститутом національної пам’яті ми починаємо спільну роботу і передаємо матеріали, які накопичували протягом 200 днів війни і ще будемо накопичувати, адже це є надбання всього українського народу. Звісно, в пам'ять про наших героїв ще будуть меморіали, музеї і багато згадувань, але для цього ми маємо фіксувати кожну мить їх життя, вчинків, думок, що, власне. є цінним. Пам'ять про цих героїв має залишатися", - наголосив Монастирський.

Як пояснив виконувач обов'язків керівника інституту Максим Ярмистий, на платформі "Архів усних історій" відкриють окремий розділ, де будуть розміщуватися усі ці історії. 

"Зараз там зберігається понад 1600 матеріалів і доступ до них тимчасово призупинений – це зроблено з метою безпеки осіб, які надають свідчення. Коли буде можливість, ми відразу відкриємо цю платформу. Втім, це не тільки відкриття розділу і збереження історій МВС, а також збереження пам’яті для прийдешніх поколінь, істориків, які будуть оцінювати, аналізувати ці матеріали, щоби у майбутньому ніхто не зміг викривити історію", - додав Ярмистий.

Нагадаємо, днями загинув під час бойових дій у Миколаївській області майор Управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро Іван Гвоздєв.

До цього в Києві попрощалися з директором компанії "Українська броня" В'ячеславом Наливайком, який загинув на Херсонщині.

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