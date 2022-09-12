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На Запоріжжі до 15 років перебування за ґратами засуджено місцевого жителя-коригувальника, – Офіс генпрокурора

Засудженого завербувала власна невістка.

На Запоріжжі до 15 років перебування за ґратами засуджено місцевого жителя-коригувальника, – Офіс генпрокурора
Фото: 5.ua

Прокурори у суді довели, що у квітні 2022 року засуджений прийняв пропозицію власної невістки та добровільно вирішив сприяти проведенню підривної діяльності проти України, збираючи інформацію про дислокацію та переміщення особового складу і бойової техніки ЗСУ на території Запорізької області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Через особистий мобільний телефон чоловік відправляв зібрану інформацію своїй родичці, яка передавала її ворогу. Отримані дані окупанти використовували для наведення та коригування ракетних ударів по позиціям українських військових у Запоріжжі та його передмісті", – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що правоохоронці затримали чоловіка у квітні у ході багатоетапної спецоперації у Запоріжжі. Він виконував завдання своєї невістки, яка є мешканкою тимчасово окупованого Мелітополя і була завербована російською спецслужбою після початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, нещодавно у Запорізькій області росіяни обстріляли людей, які отримували гуманітарну допомогу.

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