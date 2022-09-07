У Запорізькій області росіяни обстріляли людей, які отримували гуманітарну допомогу. Є загиблі й поранені

Станом на 18 годину відомо про трьох жертв, із семи поранених троє – у важкому стані.

Російська армія приблизно о 15:40 розпочала обстріл із "градів" села Мала Токмачка Запорізької області. Під вогонь потрапили люди, які отримували гуманітарну допомогу.

Троє людей загинуло, станом на 17:30 обстріл продовжувався, повідомив голова Запорізької ОВА у телеграмі.

"На жаль, кількість поранених у Малій Токмаці збільшилась до семи людей, троє осіб у важкому стані", – написав він.

Не вперше Росія бʼє по українцях, які намагаються отримати гуманітарну допомогу. Під час окупації Чернігівської області ворожі сили обстріляли чергу людей, які стояли в черзі по воду. Також у Чернігові розстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом – тоді загинули 13 мирних мешканців.

Крім того, окупанти нищили склади з гуманітаркою і навіть били по пунктах Червоного Хреста України.

Ворог цілеспрямовано вбивав і тих, хто намагався евакуюватися в більш безпечні місця.