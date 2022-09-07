Деокупація Криму не відбудеться завтра, але треба до неї готуватися, – Ташева

Мешканці Криму мають готуватися до деокупації, не панікувати і памʼятати, що Україна дбає про кожного громадянина.

Про це постійна представниця Президента України в АРК Таміла Ташева заявила під час брифінгу, пише Укрінформ.

"Ми не говоримо, що деокупація буде завтра. Однак це буде, і до цього потрібно готуватися – як фізично, так і морально", – зазначила Ташева.

Кримчани повинні бути якнайдалі від військових обʼєктів. Також вони мають слідкувати за сигналами повітряної небезпект.

"Наприклад, у випадку вибухів необхідно перебувати в укритті чи застосовувати правило двох стін. Варто підготувати речі першої потреби, знайти українські документи та зробити всі можливі копії, бажано також вивантажити їх у хмарне сховище. Зарядити ліхтарики, забезпечити достатню кількість питної води та пального. Якщо маєте автівку, заправте її", – зазначила Ташева.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони закликало кримчан надати інформацію, котра може допомогти у звільненні півострова від російських окупантів. Зокрема, це точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами), місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами), місця розташування та маршрути пересування військової техніки, точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці), осіб, які “співчувають” окупантам та інших прибічників окупаційної влади.