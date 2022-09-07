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Єврокомісія виділяє 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні, - фон дер Ляєн

Це доповнює 10 млрд євро, які Європейський Союз вже надав у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги.

Єврокомісія виділяє 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні, - фон дер Ляєн
Фото: energynews.com.ua

Європейська комісія додатково надає 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України.

Про це повідомила у середу в Twitter президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Ситуація в Україні вимагає нашої неослабної підтримки. Сьогодні Єврокомісія пропонує Україні додаткові 5 млрд € макрофінансової допомоги. Це доповнює 10 млрд €, які Європейський Союз вже надав у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Єврокомісія затвердила пропозицію щодо припинення спрощеного візового режиму з РФ, а також готова обговорювати перспективи створення Спецтрибуналу щодо воєнних злочинів РФ в Україні.

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