З грудня Росія буде отримувати близько 50% надходжень від експорту нафти порівняно з довоєнним періодом, – віцепрезидентка КШЕ

З лютого цей показник знизиться до 25% від запланованого.

Після рішення країн G7 щодо запровадження price cap Росія більше не зможе фінансувати війну так, як вона фінансувала до сьогодні.

Про це, коментуючи рішення країн "Великої Сімки" щодо запровадження граничних цін на нафту, заявила віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки, керівниця KSE Institute, член групи Єрмака-Макфола Наталія Шаповал.

"За нашими оцінками, починаючи з грудня, Росія буде отримувати близько 50% надходжень від експорту нафти порівняно з довоєнним періодом, а вже з лютого наступного року максимальний дохід складе 25% від запланованого. Оскільки російський бюджет безпосередньо залежить від продажу нафти та газу, а дохідна частина бюджету складала близько 40% до війни за цією статтею і зараз майже половину надходжень бюджету, то за простою арифметичною формулою можна порахувати, що бюджет Росії зазнає дефіциту", – зазначила вона.

За словами Наталії Шаповал, G7 запроваджує обмеження на тлі того, що ЄС вже близький до незалежності від російського газу.

"Їхня стратегія заповнення сховищ спрацювала – і вже зараз рівень заповнення безпрецедентний і дозволить Європі пройти зиму. Обійти санкції в якихось значних розмірах неможливо, це питання на контролі у США, ЄС, в інших країн G7, де без вагань позбавлятимуть ліцензій тих перевізників, які задумаються підіграти Путіну. Щотижня ухвалюють нове законодавство та практики щодо збільшення контролю за впровадженням санкцій", – переконана керівниця KSE Institute.

Вона додала, що поплічники Путіна розпочали інформувати його про реальний стан справ в економіці.

"В Росії підготували документ для внутрішнього користування, де описані всі економічні проблеми. Повертатися до довоєнного рівня потрібно щонайменше років 10, за два роки економіка впаде на чверть, це катастрофічні цифри. Орієнтовані на експорт сектори змушені знижувати об'єми продукції. Одним словом, Росія стрімко летить у прірву, і ми дуже вдячні, насамперед, нашим партнерам, які позбавились будь-яких сентиментів щодо терориста номер один у світі", – заявила Шаповал.

Нагадаємо, 2 вересня міністри фінансів країн G7 схвалили план щодо встановлення граничної ціни на російську нафту. Гранична ціна необхідна для того, щоб зменшити доходи Росії та її здатність фінансувати свою агресивну війну, одночасно обмежуючи вплив російської агресії на світові ціни на енергоносії.

Запровадження граничної ціни на нафту ініціювала санкційна група Макфола-Єрмака у своїх пропозиціях одразу після початку великої війни.

Нагадаємо, Європейська комісія оголосила, що працюватиме над введенням граничної ціни на російську нафту у всіх країнах Євросоюзу, а не лише серед держав Великої сімки.