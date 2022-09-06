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Українці в Польщі зможуть обміняти готівкові гривні на злоті до 9 вересня

10 вересня завершується дія угоди між Національним банком Польщі та PKO Bank Polski, у межах якої працювала програма обміну.

Українці в Польщі зможуть обміняти готівкові гривні на злоті до 9 вересня
Фото: krakow.wiki/polish-currency

Українці в Польщі зможуть обміняти готівкові гривні на злоті до 9 вересня.

Про це повідомили в пресслужбі Національного банку України.

Річ у тім, що 10 вересня завершується дія угоди між Національним банком Польщі та PKO Bank Polski. В її межах діяла програма обміну гривень на злоті. 

В НБУ зазначили, що за понад п’ять місяців дії програми українці обміняли в Польщі близько 680 млн грн на злоті. 

"Упродовж останніх місяців попит на такі операції постійно знижується: якщо у квітні 2022 року українці обміняли 382 млн грн, то в серпні – лише 30 млн грн", - додали у фінустанові.

Нагадаємо, українські переселенці на Мальті з 1 серпня отримали можливість обмінювати готівкову гривню на євро. А з 21 червня це можуть робити українські біженці в Італії.

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