Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»

Та вони вже спричинили низку нарікань представників опозиції, а експерти вказують на те, що, зрештою, за все це заплатять водії.

Зокрема, урядовці розраховують, що повернення акцизного податку на пальне забезпечить надходження до бюджету додаткових 2-3 млрд грн щомісяця. Принаймні це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Як і у випадку з поверненням мит на ввезення автомобілів, зміна поглядів на фіскальні послаблення зумовлена передусім необхідністю віднайти кошти для держбюджету.

У парламенті розглядають можливість повернення акцизів на бензин , дизпаливо та скраплений газ, які скасували ще в березні. Тоді депутати ухвалили закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, у якому була передбачена нульова ставка акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ. Крім того, зниження податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 7%.

Фото: EPA/UPG

Для чого хочуть повернути акциз на пальне?

30 серпня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №7668-д про повернення акцизного податку на пальне.

Він передбачає, що повертається акциз:

на газ – 52 євро/1000 л;

на бензин та дизель – 100 євро/1000 л;

акциз та ПДВ для альтернативних видів палива – 100 євро/ 1000 л.

До того ж законопроєкт пропонує встановити акциз та стягувати ПДВ для альтернативних видів палива з додаванням біоетанолу на рівні 100 євро за 1000 літрів, як і для звичайного палива (зараз 162 євро за 1000 літрів).

На додачу є урядовий проєкт закону №7669, який пропонує скасувати запроваджену у березні норму про те, що на час воєнного стану кошти Державного дорожнього фонду йдуть у пергу чергу на виконання боргових зобов’язань «Укравтодору», а також на забезпечення потреб сектору оборони.

Фактично, мова йде про повернення «Великого будівництва».

«Бюджетні зміни прибирають норму про те, що гроші дорожнього фонду можуть йти тільки на військові потреби та виплату боргів. Коротше, відкривають можливість знову будувати дороги замість відправити гроші на армію», – зазначає у коментарі LB.ua заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Фото: Макс Требухов Заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політик Ярослав Железняк

За його словами нагальні потреби у ремонті цілком можливо фінансувати коштом загального фонду держбюджету.

«Депутатам дуже складно пояснити навіть собі, чому отримані гроші мають йти на сумнозвісне будівництво доріг. Особливо, якщо це буде в «мирних» областях, коли маріупольці шукають житло. Ідея мала б право на життя, якщо б гроші йшли б в загальний бюджет, і Кабмін з Мінфіном вирішували, на яку відбудову чи потреби армії приорітетніше спрямувати кошти», – додає він.

На пленарному засіданні 16 серпня Рада провалила розгляд першого урядового законопроєкту про повернення акцизу на пальне за номером 7668, а 7669 в той же день ледве набрав голоси на включення у порядок денний. Тож можна прогнозувати, що уряду буде непросто переконати парламент повернути акцизи.

Що буде з цінами на пальне у разі повернення акцизів?

Повернення акцизів на пальне не вплине на ціни на дизельне паливо для споживачів, бо на нафту та нафтопродукти на світових ринках знижуються, розповів міністр інфраструктури та один з промоутерів «Великого будівництва» Олександр Кубраков в інтервʼю ЕП.

«За такої кон’юнктури ринку, і розміру акцизу, наприклад, ціна на дизельне пальне взагалі не повинна змінитися», – сказав він.

Фото: facebook/Олександр Кубраков Міністр інфраструктури Олександр Кубраков

Та це зараз, коли ціни на нафту у світі падають. А коли ситуація зміниться, то це автоматично збільшить рівень роздрібних ціна на АЗС.

«Урядовці говорять, що ціни не збільшаться, тому що ціни на нафту падають. Але ціни на нафту, можуть і зростати. І тоді це +4,5 грн до літра», – констатує Ярослав Железняк.

Про схожий рівень підвищення цін говорить і експерт паливного ринку Сергій Куюн.

«По тих ставках, які пропонують, це десь 4 грн в середньому на літр додаткового податкового навантаження для роздрібних цін», – зазначив він у коментарі LB.ua.

Сергій Куюн нагадує, що усе пальне, яке ми бачимо на АЗС зараз, завозять з-за кордону. Тому вони безпосередньо залежать від рівня світових цін на нафту.

Фото: enkorr.com.ua Сергій Куюн

За його словами зниження цін на нафту до рівня біля 90 доларів США за барель дозволить утримати ціни на нинішньому рівні без змін.

«У серпні сильно впали ціни на нафту у світі до рівня 90 доларів за барель. Це, відповідно, створило підстави для зниження цін, і можливості для підвищення податків так, щоб споживач цього не відчув. Тому, якщо зараз ці акцизні податки ввести, ніхто на АЗС цього не відчує», – зазначає Сергій Куюн.