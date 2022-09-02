Україна отримає від Фінляндії 35 млн євро допомоги

Гроші будуть спрямовані, зокрема, на підтримку державного управління.

Уряд Фінляндії виділив Україні 35 млн євро на гуманітарну допомогу, тимчасове житло та підтримку державного управління.

Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що основні гуманітарні потреби найбільш уразливих категорій громадян України пов'язані з продовольчою безпекою, захистом та грошовою допомогою.

Уряд Фінляндії надасть мобільне тимчасове житло не менш як 200 українським родинам, які втратили свої будинки. Крім того, буде передано близько десяти мобільних житлових блоків для використання рятувальниками.

Фінляндія також направить гроші до спільного фонду держуправління, який координує Світовий банк. Кошти фонду використовуються, зокрема, для підтримки виплати зарплати у державному секторі - наприклад, учителям.

Нагадаємо, Україна отримає чергову партію військової допомоги - цього разу від Фінляндії.