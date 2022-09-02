Укрзалізниця змінює розклад руху низки приміських поїздів Львівської залізниці
Укрзалізниця змінює розклад руху низки приміських поїздів Львівської залізниці
СБУ передала в АРМА майно і активи олігарха-єдинороса, чия фірма виготовляла у Вінниці побутову хімію "Ушастый нянь"
СБУ передала в АРМА майно і активи олігарха-єдинороса, чия фірма виготовляла у Вінниці побутову хімію "Ушастый нянь"
​Великі втрати, постійні обстріли, перебування в оточенні і зниклі безвісти, – про що говорять в телефонних розмовах окупанти
​Великі втрати, постійні обстріли, перебування в оточенні і зниклі безвісти, – про що говорять в телефонних розмовах окупанти
Нові вакцини від ковіду, другий бустер, щеплення дітей. 7 запитань МОЗ та лікарю-інфекціоністу
Нові вакцини від ковіду, другий бустер, щеплення дітей. 7 запитань МОЗ та лікарю-інфекціоністу
У Донецьку пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа
У Донецьку пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа
​Шість місяців
​Шість місяців
Успіхи ЗСУ на півдні досить переконливі, – Гуменюк
Успіхи ЗСУ на півдні досить переконливі, – Гуменюк
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілів росіянами загорівся ліс на Сумщині

Ліквідувати пожежу можливості не було.

Унаслідок обстрілів росіянами загорівся ліс на Сумщині
Фото: Дмитро Живицький

За день росіяни випустили півсотні мін та снарядів по Краснопільському району Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

Всього було три обстріли різних територій громади, внаслідок одного з них загорівся ліс. 

Загасити пожежу не було можливості, оскільки вона сталась “на нулі", відповідно був великий ризик для рятувальників. 

“Та сама природа теж воює за Україну: вітер був у бік росії і вогонь перекинувся на ту сторону, доставивши росіянам чимало клопоту від наслідків свого ж обстрілу”, - розповів Живицький. 

В результаті на території України вигоріло близько гектару, серед яких ліс і поле. Наразі на території України пожежі немає. 

Нагадаємо, російські окупаційні війська знову обстріляли Слов’янськ у Донецькій області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також