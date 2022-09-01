Україна та Польща планують побудувати трубопровід для транспортування рослинної олії

Польща та Україна хочуть разом розробити проєкт будівництва транскордонного трубопроводу для транспортування рослинної олії з України до Гданська.
Про це повідомила канцелярія польського прем'єр-міністра, пише wnp.pl.
Сторони мають укласти меморандум про взаєморозуміння щодо підготовки цього проєкту.
“Реалізація меморандуму сприятиме частковому розблокуванню українського експорту та підвищенню продовольчої безпеки в країнах, що розвиваються, яким загрожує голод. А отже, це має зменшити міграційний тиск до Європи”, – йдеться у повідомленні.
Передбачається, що портовий перевантажувальний термінал спочатку буде розташований у порту Гданська.
“Робоча група також надасть інформацію щодо можливих орієнтовних технічних параметрів, вартості та умов реалізації проєкту”, – зазначили у канцелярії.
Меморандум буде укладено на три роки з автоматичним продовженням на наступні трирічні періоди.