Україна та Польща планують побудувати трубопровід для транспортування рослинної олії

Польща та Україна хочуть разом розробити проєкт будівництва транскордонного трубопроводу для транспортування рослинної олії з України до Гданська.

Про це повідомила канцелярія польського прем'єр-міністра, пише wnp.pl.

Сторони мають укласти меморандум про взаєморозуміння щодо підготовки цього проєкту.

“Реалізація меморандуму сприятиме частковому розблокуванню українського експорту та підвищенню продовольчої безпеки в країнах, що розвиваються, яким загрожує голод. А отже, це має зменшити міграційний тиск до Європи”, – йдеться у повідомленні.

Передбачається, що портовий перевантажувальний термінал спочатку буде розташований у порту Гданська.

Обидві країни створять робочу групу, яка представить можливі варіанти розташування проєкту, зокрема, маршрути трубопроводу.

“Робоча група також надасть інформацію щодо можливих орієнтовних технічних параметрів, вартості та умов реалізації проєкту”, – зазначили у канцелярії.

Меморандум буде укладено на три роки з автоматичним продовженням на наступні трирічні періоди.