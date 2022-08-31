​Україна забрала зі світового ринку всі одноразові зерносховища для зберігання нового врожаю

Для зберігання сільгоспкультур у поточному сезоні Україні будуть потрібні одноразові та мобільні зерносховища загальною ємністю до 20 млн тонн.

Про це повідомив у ефірі телемарафону UArazom міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

Однак закупівлі Україною альтернативних зерносховищ виснажили їхні запаси на світовому ринку.

"Україна, можливо, забрала всі одноразові системи для зберігання врожаю, які зараз доступні на світовому ринку, вони переважно йдуть в Україну. Тому український ринок і держава підстрахувалися, і я сподіваюся, що особливих проблем зі зберіганням урожаю не буде", – заявив міністр.

При цьому більшу частину засобів для зберігання врожаю закупив український агробізнес у приватному порядку.

"Судячи з нашого моніторингу ринку та спілкування з його учасниками, 15-19 млн тонн одноразового зберігання законтрактував бізнес, а також за допомогою міжнародних коштів та через організацію ФАО ООН було закуплено та проведено тендер цього місяця з ініціативи МінАПК на приблизно 6 млн тонн одноразового зберігання", – наголосив Сольський.

За його словами, напередодні було проведено окремий тендер від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) із закупівлі для України мобільних силосів для зберігання більш ніж на 1 млн тонн сільгоспкультур, а також обладнання для їх завантаження та вивантаження.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу розглядали можливість надання Україні тимчасових сховищ для зберігання зернових.