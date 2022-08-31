Держателі єврооблігацій Нафтогазу погодилися відтермінувати виплати на 2 роки

Таким чином НАК може сплатити тіло боргу в розмірі 600 млн євро не у 2024-му, а у 2026 році. Відсотки по ньому почне виплачувати у 2024-му.

Більшість інвесторів НАК "Нафтогаз України" погодились на пропозицію з відтермінування виплат на 2 роки.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Рішення ухвалили 77% інвесторів за підсумками переговорів з Нафтогазом.

"Таким чином компанія може сплатити тіло боргу в розмірі 600 млн євро не у 2024-му, а у 2026 році, а відсотки по ньому почне сплачувати у 2024-му. Сума відсотків, що відтерміновується впродовж 2022-2024 років, складає 90 млн євро (45 млн євро на рік, що мають сплачуватися у липні кожного року)", - розповіли в НАК.

Компанія звернулася до уряду з проханням погодити виплати, щоб належно завершити запит до держателів єврооблігацій з погашенням у 2024 році.

Натомість держателі єврооблігацій, термін погашення яких настає у листопаді 2026-го, на повторних зборах не підтримали пропозицію щодо змін до умов боргових зобов’язань НАК.

"Найближчим часом Нафтогаз звернеться до Кабінету Міністрів з пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій з реструктуризації єврооблігацій компанії", - заявили в установі.

Нагадаємо, глава Нафтогазу Юрій Вітренко готовий піти у відставку, якщо це допоможе реструктуризувати борг компанії.

У липні Кабмін не дозволив компанії розрахуватися за єврооблігаціями, тож НАК оголосила дефолт. При цьому в Нафтогазі наголосили, що коштів на рахунках було достатньо, щоб не допустити дефолту.