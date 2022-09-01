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У серпні Україна отримала рекордний обсяг міжнародної допомоги

Сумарно зовнішні та внутрішні ресурси склали 305,6 млрд гривень.

У серпні Україна отримала рекордний обсяг міжнародної допомоги
Фото: НБУ

Фінансування держаного бюджету України за рахунок зовнішніх джерел у серпні 2022 року склало 4,69 млрд доларів. За офіційним курсом це становить 172 млрд гривень.

Про це повідомив у Telegram член фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк.

Згідно з повідомленням, внутрішні надходження склали приблизно 134 млрд гривень. Податкові надходження склали 63 млрд гривень, митні – 30 млрд гривень, "військові облігації" – 10,8 млрд гривень, ще 30 млрд гривень "надрукував" НБУ.

"Тобто за серпень місяць маємо рекордні надходження, сумарно зовнішні та внутрішні ресурси – 305,6 млрд гривень", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, допомогу в розмірі 3 млрд доларів Україна отримала від Сполучених Штатів у тридцять першу річницю Незалежності. 

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