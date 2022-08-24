У День Незалежності Україна отримає від США 3 млрд доларів, – міністр фінансів

Кошти до бюджету України будуть передані у формі безповоротного гранту.

Допомогу у розмірі 3 млрд доларів Україна отримає від Сполучених Штатів у тридцять першу річницю Незалежності.

Про це повідомив у Facebook міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначається, що кошти надійдуть через механізм Світового банку. Допомога надається у формі безповоротного гранту.

"Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День Незалежності України", – наголосив міністр.

Раніше повідомлялося про те, що уряд США готується до довгострокового перебігу війни Росії проти України. Тому в планах США надати Україні довготривалу безпекову допомогу, котра включатиме навчання українських військовослужбовців.