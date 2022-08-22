Нідерланди нададуть Україні понад 65 мільйонів євро допомоги

Нідерланди мають намір надати Україні понад 65 мільйонів євро допомоги. Гроші призначаються для початку відбудови постраждалих внаслідок агресії РФ регіонів.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на міністерку зовнішньої торгівлі та співпраці з питань розвитку Лісьє Схрейнемахер.

“Нідерланди виділять 65 мільйонів євро на допомогу та інвестиції в Україну”, - сказала Схрейнемахер.

Пакет включатиме співфінансування зусиль нідерландських компаній із відновлення інфраструктури - мостів, дамб та лікарень. Кошти також будуть спрямовані на підтримку українського малого та середнього бізнесу.

Нідерланди нададуть 1 мільйон євро на розробку першочергових проєктів реконструкції Херсона, Одеси та Миколаєва.

Також українських партнерів готова підтримати Асоціація муніципалітетів Нідерландів. Вона допоможе залучити нідерландських фахівців до розробки та реалізації планів.

10 млн євро уряд Нідерландів планує виділити на розмінування та ліквідацію вибухонебезпечних предметів на територіях, де точились бойові дії.

Нідерланди також нададуть 2,5 млн євро Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для підтримки макроекономічних реформ, державного управління та забезпечення верховенства права в Україні. 2 млн євро передадуть Фонду народонаселення ООН для надання психосоціальної підтримки жертвам сексуального та гендерного насильства в Україні.

Нагадаємо, Великобританія надасть 1,5 мільйона фунтів стерлінгів на впровадження технології, яка визначатиме, чи було зерно, яке Росія продає на світовому ринку, вкрадено в Україні.