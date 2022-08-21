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Україна та Молдова відновлюють залізничний рух на ділянці між країнами на півдні Одещини

Цю залізницю розібрали повністю ще 1997 року.

Україна та Молдова відновлюють залізничний рух на ділянці між країнами на півдні Одещини
Фото: “Пасажирський транспорт”

Роботи з відбудови залізниці від Березино до Басарабяски між південною частиною Одеської області та Молдовою завершені.

Про це повідомляє видання “Пасажирський транспорт”.

“Вже з 22 серпня розпочнеться рух потягів, в першу чергу, вантажних по відновленій ділянці залізниці Березине (Одеська область) - Басарабяска (Молдова)”, - повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину. 

Відбудова цієї дялінки залізниці протяжністю 23 кілометрів тривали більше місяця. 

Тепер південна частина Одеської області отримує більш якісне залізничне сполучення як по існуючій ділянці від Белгорода-Дністровського до Ізмаїла, так і до порту Рені.

Нагадаємо, Європейська комісія пропонує продовжити чотири європейські транспортні коридори на територію України та Молдови, включаючи порти Маріуполя та Одеси, а також - виключити Росію та Білорусь із Транс'європейської транспортної мережі.

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