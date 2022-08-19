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Перші 227 переможців програми мікрогрантів отримали на свої рахунки кошти від Мінекономіки

Загалом на рахунки одержувачів перевели 52,7 млн грн.

Перші 227 переможців програми мікрогрантів отримали на свої рахунки кошти від Мінекономіки

52,7 мільйона гривень перерахувало Міністерство економіки 227 переможцям програми мікрогрантів "Своя справа".

Про це йдеться на урядовому порталі.

За словами Першої віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко, з-поміж усіх грантових програм, які запустив Кабмін, найбільшим попит мають саме мікрогранти.

Так, під час чотирьох хвиль на отримання мікрогрантів заявки подало понад 7800 українців.

"Уряд продовжує реалізовувати заходи для стабілізації економічної ситуації в країні та підтримки підприємців. Стимулюємо створення робочих місць, зокрема, через видачу грантів на започаткування та розвиток бізнесу. Сьогодні 227 українців з переможців першої і другої хвилі програми мікрогрантів отримали гроші. І можуть розпочати роботу над реалізацією своїх бізнес-ідей", - сказала Свириденко.

За результатами першої та другої хвиль програми фінансування отримають 748 осіб на загальну суму 172 млн грн. Це передбачає створення понад двох тисяч робочих місць.

Результати і кількість переможців третьої хвилі стануть відомі сьогодні, 19 серпня. Наразі триває прийом заявок у межах четвертої хвилі.

Нагадаємо, у червні уряд розпочав проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Щоб отримати грант, треба подати заявку через портал "Дія" чи відділення "Ощадбанку", додавши до заявки бізнес-план.

Днями в уряді повідомили, що виділили ще 103 млн грн на підтримку бізнесу в рамках програми єРобота.

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