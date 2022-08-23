НБУ попередив про потрапляння в готівковий обіг пошкоджених банкнот з окупованих територій

Наразі НБУ досліджує гроші, які потрапили до нього з банків.

До НБУ надійшли на дослідження від банків банкноти з слідами від навмисного пошкодження. Ймовірно, вони були викрадені росіянами на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

“Маємо попередити, що існує небезпека потрапляння в готівковий обіг банкнот гривні, навмисно пошкоджених банками під час дії воєнного стану, з територій, які перебувають в тимчасовій окупації. Йдеться про гроші, викрадені окупантами або мародерами із захоплених відділень банків”, - йдеться у повідомленні.

В НБУ попросили бізнес і громадян бути уважними. Такі банкноти – пофарбовані, розрізані або з отворами – не потрібно приймати під час готівкових розрахунків.

“Якщо під час розрахунків вам пропонують пофарбовані, розрізані або з отворами банкноти, у жодному разі не приймайте їх. Адже вони перестали бути платіжним засобом. Відмовтесь та попросіть інші”, - наголосили в НБУ.

Також слід буде повідомити про розповсюджувачів таких банкнот в Нацполіцію.

Пошкоджені банкноти під час дії воєнного стану обміну не підлягають, а вилучаються для подальшого проведення досліджень Національним банком.

Нагадаємо, з 20 серпня банки зможуть продавати клієнтам банківські метали (золото, срібло, платину тощо) із фізичним постачанням у відділеннях.