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​Майже трильйон гривень склали витрати держбюджету від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Шмигаль

З них більш ніж 420 млрд грн було витрачено на оборону та безпеку.

​Майже трильйон гривень склали витрати держбюджету від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Від початку повномасштабного вторгнення Росії витрати державного бюджету склали майже 1 трлн грн.

Про це на засідання Кабміну повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що на оборону і безпеку з цих коштів витратили понад 420 млрд грн.

"Тобто, більше 40% всього, що ми витрачали з державного бюджету – це потреби армії. 288 млрд грн на зарплати військових. 135 млрд грн — на придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення", - розповів Шмигаль.

Він зауважив, що нині бізнес і громадяни сплачують податки, таким чином допомагаючи армії та військовим.

"Інші видатки держави фінансуються за рахунок допомоги наших міжнародних союзників та запозичень через військові облігації", - додав прем'єр.

Нагадаємо, нещодавно ВР внесла зміни до бюджету. Депутати збільшили видатки на понад 270 млрд гривень, з них на оборону піде 269,4 млн.

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