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На сході України знищили ще один російський вертоліт Ка-52

Повітряну ціль окупантів ліквідували підрозділи зенітно-ракетних військ.

На сході України знищили ще один російський вертоліт Ка-52
Фото ілюстративне
Фото: maximonline.ru

Нині на східному напрямку українські захисники знищили ще один російський вертоліт Ка-52.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Угруповання Об'єднаних сил.

Повітряну ціль окупантів ліквідували підрозділи зенітно-ракетних військ Сил оборони сходу.

Нагадаємо, позавчора зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили сім ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети "Калібр" та вертоліт Ка-52.

Загалом на війні в Україні РФ уже втратила орієнтовно 234 літаки і 198 гелікоптерів.

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