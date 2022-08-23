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На Чернігівщині поліція викрила місцеву мешканку, яка намагалася заробити майже 500 тис. гривень на гуманітарній допомозі

Вона готувала до продажу вже другу частину допомоги.

На Чернігівщині поліція викрила місцеву мешканку, яка намагалася заробити майже 500 тис. гривень на гуманітарній допомозі
Фото: МВС

Мешканка Чернігова намагалася збути гуманітарну допомогу отриману для українських військових та цивільних осіб.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

За даними правоохоронців, жінка отримала від громадської організації гуманітарну допомогу для мешканців та тероборони Новгород-Сіверської територіальної громади – харчові продукти, засоби гігієни, одяг та військову амуніцію.

"Замість того, аби доставити гуманітарний вантаж тим, хто його потребує, фігурантка продала його частину. Згодом домовилася і про продаж наступної партії на понад 460 тис. гривень. Проте її злочинним "бізнесовим" планам завадили оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції. Поліцейські викрили зловмисницю під час спроби продати гуманітарну допомогу", – йдеться у повідомленні.

За скоєне підозрюваній може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до семи років позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше двох жителів Дніпра було викрито на продажі гуманітарної допомоги для військових. Задокументовано "прибуток" на суму 850 тис. гривень.

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