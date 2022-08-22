Повідомлено про підозру киянину, який намагався збути наркотики на понад 50 млн грн, - Офіс генпрокурора

Нарколабораторія з виробництва психотропних речовин була обладнана в одному зі столичних гаражів.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора киянину повідомлено про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, підозрюваний в одному зі столичних гаражів організував виробництво психотропних речовин у нарколабораторії, оснащеній сучасним обладнанням. За попередніми оцінками там виготовляли до 200 кг психотропних речовин на місяць", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліція затримала киянина з партією психотропних речовин вартістю понад 50 млн грн. Під час огляду його автівки виявлено та вилучено 15 кг "Альфа-PVP" у сухому стані та 100 л у рідкому.

Всі вилучені речові докази скеровано для проведення експертних досліджень. Підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України.

Нагадаємо, раніше спецпризначенці затримали киянина з психотропами на два мільйони гривень.