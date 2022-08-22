До одинадцяти років за ґратами засуджено помічника гранатометника "ЛНР", – Офіс генпрокурора

Він ніс службу в незаконних збройних формуваннях із червня 2018 року та був затриманий у листопаді 2021.

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури засуджено громадянина України за вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, за попередньою змовою групою осіб, участь у терористичній організації і діяльності не передбачених законом збройних формувань, а також незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України). Суд призначив йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Telegram.

"Прокурори у суді довели, що з червня 2018 по листопад 2021 року мешканець м. Красний Луч, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей, став стрілком-помічником гранатометника у 2 мотострілецькому батальйоні 7 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу народної міліції псевдоміністерства оборони "ЛНР"", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що мотострілок ніс службу на позиціях окупантів "Промінь", "9", "Птахи", "220", а також виїжджав на бойові чергування у районі "Світлодарської дуги".

У листопаді 2021 року він був затриманий українськими військовослужбовцями у Бахмутському районі.

Нагадаємо, раніше вісьмох бойовиків "ДНР" засудили до 15 років за ґратами.