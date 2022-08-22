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На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)

Люди не постраждали. 

На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
Ілюстративне фото

Вранці 22 серпня в Одеській області прогриміли вибухи.

Про це повідомляє “Думская".

"В Одеській області було чутно кілька вибухів", – пише видання. 

Вибухи прогриміли після того, як в області дали відбій повітряній тривозі. Однак через кілька хвилин її знову оголосили.

Оновлення 14:10. Речниця Повітряних сил Наталія Гуменюк на брифінгу повідомила, що сьогоднішня атака була вчинена ворогом в інший спосіб.

"Сьогодні атака була завдана в інший спосіб. Із застосуванням повітряної ракети Х-59 з авіацією Су-35, який випускав ракету. Напередодні було завдано удару саме ракетами типу «Калібр». Така гра м’язами є типовою для армії, з якою ми воюємо. Це можуть бути погрози (збільшення ракетоносіїв), так і реальні ракетні удари. Тому не варто нехтувати попередженнями, але й не треба піддаватися паніці", – закликала вона.

Оновлення 12:39. В ОК "Південь" уточнили, що ворог наніс ракетний удар по одному з об'єктів інфраструктури регіону. 

"Ракета повітряного базування Х-59 була випущена з літака Су-35, з напрямку Чорного моря. Постраждалих нема. Обставини уточнюються", – йдеться у повідомленні.  

 

Нагадаємо, окупанти атакували Одещину п’ятьма ракетами. Дві було збито над морем, три влучили в сільськогосподарське підприємство.

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