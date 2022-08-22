Головне за ніч. Понеділок, 22 серпня

Бої на Донбасі, обстріли Харкова та Дніпропетровщини, вибухи в Миколаєві.

Ніч була спокійнішою за попередню, однак Дніпропетровська, Миколаївська, Харківська, Луганська, Донецька області, як і щоночі, зазнали обстрілів.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що окупанти мали частковий успіх у штурмі біля Благодатного. Ще за кількома напрямками окупанти вели спроби штурмів.

На Слов’янському напрямку противник продовжив вогневий вплив біля Дібрівного, Мазанівки та Долини. Намагався вести наступ у напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне – Веселе, бойові дії тривають.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 22 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення по 22 серпня загальні бойові втрати російської армії орієнтовно склали 45 400 військових. Учора ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів, сім танків, один гелікоптер і багато іншої військової техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Уночі 22 серпня російська армія вчинила новий обстріл Харкова. З території Бєлгорода близько 2:49 ворог ракетами обстріляв Київський район.

"Зруйновано двоповерхову будівлю. Була невелика пожежа, інформації про постраждалих немає", – повідомив мер міста Ігор Терехов.

На Дніпропетровщині ударів завдано по Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському районах.

“Нікополь обстріляли з “градів” та ствольної артилерії тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 російських снаряди. Попередньо, поранені четверо літніх нікопольчан. Двоє з них ушпиталені”, – повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У місті 2 будинки зруйновані, майже 50 – понівечені. Ворожі снаряди пошкодили дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Через обстріли сталося п’ять пожеж. Полум’я вогнеборці вже приборкали.

По Синельниківському району росіяни поцілили ракетами. Зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Інформація про загиблих та поранених з’ясовується.

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив у Telegram, що внаслідок нічного обстрілу Миколаєва в одному з районів сталось займання підсобного приміщення кафе.

“Пожежу на площі 40 кв. м оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Ударною хвилею пошкоджено і вікна житлового будинку”, – йдеться у повідомленні.

Також відомо про влучання на територію підприємства. За попередніми даними, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється.

Росія за добу сім разів обстріляла Сумщину, у Херсонській області посилюється тиск на освітян.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Детальніше – в нашій новині.

Росія сама себе відріже від переговорів, якщо влаштує в Маріуполі судилище над полоненими українськими захисниками.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, всі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень - тиждень Дня Незалежності України.

Володимир Зеленський підкреслив, що навіть у час війни мають бути правила. На його думку, сили світу точно вистачить, щоб поставити під владу цих правил будь-яку державу, будь-якого терориста.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті. Сподіваємося, добрих новин ставатиме більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!