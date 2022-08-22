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Вночі ворог обстріляв Харків з Бєлгорода ракетами

Інформації про постраждалих немає. 

Вночі ворог обстріляв Харків з Бєлгорода ракетами
Харків після попередніх обстрілів (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Уночі 22 серпня російська армія здійснила новий обстріл Харкова. З території Бєлгорода близько 2:49 ворог ракетам обстріляв Київський район.

Про це в телеграмі повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Зруйновано двоповерхову будівлю. Була невелика пожежа, інформації про постраждалих немає", – написав він.

До того ворог бив по Київському району близько 21:20 21 серпня. За попередніми даними, було зафіксовано три "прильоти". У ніч на 21 серпня російська армія стріляла по Немишлянському району і передмісті Харкова. 

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