Вночі ворог обстріляв Харків з Бєлгорода ракетами

Інформації про постраждалих немає.

Уночі 22 серпня російська армія здійснила новий обстріл Харкова. З території Бєлгорода близько 2:49 ворог ракетам обстріляв Київський район.

Про це в телеграмі повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Зруйновано двоповерхову будівлю. Була невелика пожежа, інформації про постраждалих немає", – написав він.

До того ворог бив по Київському району близько 21:20 21 серпня. За попередніми даними, було зафіксовано три "прильоти". У ніч на 21 серпня російська армія стріляла по Немишлянському району і передмісті Харкова.