Росія за добу сім разів обстріляла Сумщину, у Херсонській області посилюється тиск на освітян, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

У Сумській області за минулу добу росіяни здійснили сім обстрілів Хотінської, Білопільської, Великописарівської та Верхньосироватської громад. Попередньо – без жертв і руйнувань. Також о 19.40 над Верхньосироватською громадою збито ворожий БпЛА. Уламки впали в лісовий масив у районі населеного пункту. Вночі було тихо, йдеться в повідомленні від ОВА.

У Дніпропетровській була атака на три райони. Нікополь обстріляли тричі. Прилетіло понад 40 снарядів. Четверо поранених, двоє з них – у лікарні. У місті пошкоджені до 50 будинків, дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Кілька будинків знищені. До 2 000 людей без світла. У Криворізькому районі обстріляли Зеленодольську громаду, без руйнувань і втрат. У Синельниківському районі ворожі ракети зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та постраждалих з’ясовується.

У Харкові були обстріли з РСЗВ пізно ввечері та ракетні удари вночі. Пошкоджено приватний сектор та інфраструктурні обʼєкти. Дві людини постраждали. По області за минулий день були обстріли Лозівського району: горіла трава, гілля, дерева. Без постраждалих і жертв. Сьогодні вранці – обстріл Богодухівського району. Одна людина постраждала.

За минулу ніч росіяни здійснили сім ракетних ударів, 11 разів обстрілювали позиції наших військових зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, п’ять разів намагалися організувати танкові наступи на Луганщині. Також упродовж 21 серпня відбито п’ять масованих атак противника, ще на шістьох напрямках бої продовжуються. Крім того, росіяни продовжують вдаватися до терористичних методів ведення війни, здійснюючи удари по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури. Лише за минулу добу авіаудари зафіксовані поблизу трьох населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини.

У Донецькій області – двоє загиблих за добу. Протягом ночі були ракетні удари по Торецьку та Костянтинівці. У Торецьку пошкоджені будинки, у Костянтинівці – школа. За добу обстріляні Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, смт Цукурине, с. Рай-Олександрівка, смт Північне, с. Пришиб, с. Марково. Пошкоджено 19 приватних житлових будинків, школа, господарчі споруди, млин.

Сьогодні вночі, орієнтовно о 03:00, Миколаїв зазнав обстрілів, внаслідок яких відбулося займання кафе, також наразі відомо про влучання на територію підприємства. Попередньо постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється. Вчора ввечері ворог обстріляв місто Баштанка та влучив у приватний сектор, у результаті чого загорілась покрівля двоповерхового житлового будинку та автомобіль. Після пожежі будівля не підлягає відновленню. Також пошкоджено приблизно 10 будинків. Одна дитина отримала легке поранення. Вчора протягом доби – обстріли за межами населених пунктів на території Широківської громади. Влучання були у вже зруйнований ЦНАП та житлові будинки. Постраждалих немає. Також протягом доби були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає.Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Загалом ситуація в Херсонській області залишається напруженою, щодня фіксується все більше обстрілів та вибухів. Критична обстановка в Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській, Нововоронцовській громадах, а також у Новій Каховці та сусідніх селах. Жителі цих населених пунктів повідомляють про численні пожежі, знищену інфраструктуру та розбиті будинки. Щодня продовжують надходити повідомлення про викрадення людей. Останнім часом тиск саме на освітян зріс у декілька разів.

Нагадаємо, у зведенні Генштабу зазначено, що на Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне, мали частковий успіх.