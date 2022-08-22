ЗСУ вдарили авіацією по опорних пунктах окупантів біля Бурханівки та Олександрівки

Російська армія минулої доби здійснила пʼять авіаударів по позиціях наших підрозділів на півдні України. Без наших втрат.

По Баштанці окупанти випустили реактивний снаряд зі "смерча". Зруйновано приватний будинок, було поранено дитину. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці оперативного командування "Південь".

Зеленодольськ окупанти обстріляли реактивними снарядами з "Урагану". Загинув один, поранено ще шестеро мирних мешканців.

ЗСУ своєю чергою били по місцях скупчення ворога.

"Наша авіація завдала двох ударів по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки", – йдеться у повідомленні.

Крім такого, ракетно-артилерійські підрозділи посилили вогневий контроль і відкорегували пропускну спроможність Каховського мосту. Окупаційним військам завдано втрат у кількості 20 осіб, корпусної самохідної гармати типу "Гіацинт-С", самохідної гаубиці "Мста-С", двох пускових установок С-300, радіолокаційної станції підсвітлення й наведення, а також мобільного радіолокаційного комплексу виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів "Небо-М", буксированих мінометів 120-го калібру, трьох одиниць броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі нарощує свою присутність до загальної кількості у 14 одиниць, які тримаються на розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут. При цьому напоготові пʼять ракетоносіїв типу “Калібр” із загальною кількістю понад 30 ракет та один великий десантний корабель.

Нагадаємо, у МВС закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги напередодні та в День незалежності. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк не виключає, що ворог битиме крилатими ракетами по містах нашої країни в День Незалежності, зокрема й по Києву.