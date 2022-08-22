Учора близько 21:00 з реактивної системи залпового вогню був обстріляний Київський район Харкова, пошкоджені приватні будинки. Поранення отримав 35-річний чоловік.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згідно з повідомленням, близько 3:00 ночі з Бєлгорода ворог завдав два ракетних удари по Київському району. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо без втрат. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

“Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Лозівського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів Харківської області”, – розповів Синєгубов.

В Лозівському районі через обстріли горіла трава та лісосмуги. В селищі Золочів Богодухівського району поранення отримала 83-річна жінка.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог використовує проти наших захисників ствольну та реактивну артилерію, танки. Росіяни намагалися йти в наступ у напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка, але під вогнем наших захисників відступили з втратами.

Нагадаємо, на Харківщині протягом усього Дня Незалежності діятиме комендантська година. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали тривоги.