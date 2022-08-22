Уночі 22 серпня російська армія завдала ударів по трьох районах Дніпропетровської області – Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Павло Кириленко.

“Нікополь обстріляли з “градів” та ствольної артилерії тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 російських снаряди. Попередньо, поранені четверо літніх нікопольчан. Двоє з них ушпиталені”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Зазначається, що в місті 2 будинки зруйновані, майже 50 – понівечені. Ворожі снаряди пошкодили дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Через обстріли сталося п’ять пожеж. Полум’я вогнеборці вже приборкали.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Виведена з ладу лінія електропередач. До 2 000 людей залишилися без світла. Електрики уже працюють.

У Криворізькому районі ворог з “ураганів” обстріляв Зеленодольську громаду. Минулося без руйнувань та постраждалих.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

По Синельниківському району росіяни поцілили ракетами. Зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та поранених з’ясовується.

Нагадаємо, вчора внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини поранено семеро людей. Серед них – дитина.