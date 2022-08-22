Уночі 22 серпня російська армія завдала ударів по трьох районах Дніпропетровської області – Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському.
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Павло Кириленко.
“Нікополь обстріляли з “градів” та ствольної артилерії тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 російських снаряди. Попередньо, поранені четверо літніх нікопольчан. Двоє з них ушпиталені”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в місті 2 будинки зруйновані, майже 50 – понівечені. Ворожі снаряди пошкодили дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Через обстріли сталося п’ять пожеж. Полум’я вогнеборці вже приборкали.
Виведена з ладу лінія електропередач. До 2 000 людей залишилися без світла. Електрики уже працюють.
У Криворізькому районі ворог з “ураганів” обстріляв Зеленодольську громаду. Минулося без руйнувань та постраждалих.
По Синельниківському району росіяни поцілили ракетами. Зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та поранених з’ясовується.
Нагадаємо, вчора внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини поранено семеро людей. Серед них – дитина.