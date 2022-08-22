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Нічний удар по Миколаєву: загорілося кафе, пошкоджене підприємство (оновлено)

Постраждалих немає. 

Нічний удар по Миколаєву: загорілося кафе, пошкоджене підприємство (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС у Миколаївській області

Уночі 22 серпня жителі Миколаєва розповідали про те, що в місті чути звуки вибухів.  

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив у Telegram, що внаслідок нічного обстрілу Миколаєва в одному з районів сталось займання підсобного приміщення кафе.

“Пожежу на площі 40 кв. м оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Ударною хвилею пошкоджено і вікна житлового будинку”, – йдеться в повідомленні.

Також відомо про влучання на територію підприємства. Попередньо, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, унаслідок нічного ракетного обстрілу Миколаєва 20 серпня було пошкоджено 6 житлових будинків, вибито загалом 60 вікон.

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