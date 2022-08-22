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У Вінниці шукають вибухівку на вокзалах

Рух Привокзальною площею перекрито.

У Вінниці шукають вибухівку на вокзалах
Вокзал у Вінниці, ілюстративне фото
Фото: depo.ua

У Вінниці знову "замінували" залізничний та центральний автовокзали.

Про це повідомила у Telegram Вінницька обласна рада.

"Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Залізничного вокзалу та Центрального автовокзалу. На місцях працюють вибухотехніки", – йдеться у повідомленні.

У ситуаційному центрі повідомляють, що у місті перекрили рух Привокзальною площею. Водіїв просять вибрати інший маршрут.

Нагадаємо, удень 4 серпня одночасно в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів та інших інфраструктурних обʼєктів через повідомлення про мінування.

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