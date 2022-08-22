За серпень Україна експортує 4 млн тонн олійних та зернових культур, - Марчук

За серпень Україна експортує 4 млн тонн олійних та зернових культур. Для того, щоби вийти на показники експорту до 5-6 тонн, необхідно збільшити кількість суден до 80-100.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, передає кореспондент LB.ua.

"Є позитивні зрушення стосовно кількості запущених кораблів, які вже вийшли з Одеського порту. За даними Міністерства інфраструктури на сьогодні це вже понад 27 кораблів, що вже вивезли 670 тис. тонн продовольства. Це досить хороший показник, оскільки це переважно заблоковані раніше кораблі, що не мали можливості виходити, коли почалася війна", -заявив він.

За його словами, наразі "серпень дав повномасштабний старт для руху кораблів з українським збіжжям".

Фактично разом за серпень буде експортовано залізничними, автотранспортними та кораблями 4 млн тонн олійних та зернових культур. У липні цей показник не перевищував 3 млн тонн.

"Якщо надалі безпекові умови будуть дотримуватися в межах Стамбульських домовленостей, ми надалі продовжуватимемо експорт наших культур", - додав Марчук.

За його прогнозами, за таких умов можливо вийти на 5-6 млн тонн щомісяця. До повномасштабного вторгнення Україна експортувала не менше 6 млн тонн кожного місяця.

"Якщо буде більше, то ми будемо задоволені та зацікавлені. Бо у нас залишаються перехідні залишки. Близько 18 млн тонн. Зараз відбувається також активна фаза збору врожаю. Зібрано та намолочено близько 20 млн тонн зернових нового врожаю. Чим більше буде йти експорт, тим більше буде валютної виторгу... Плюс нам конче потрібні обігові кошти для сільгоспвиробників. Ми закінчуємо збір врожаю та після 20 серпня аграрії будуть входити на посівну озимих культур. Тому ці кошти будуть необхідні. Якщо експорт продовжиться, якщо у вересні ми вийдемо на 4-5 млн тонн, то це буде добрий результат. На осінь ми б хотіли бачити більше суден. Цифра, яка обговорюється, може бути реальною, це близько 80-100 суден… Це дасть можливість виконати план у 5 млн тонн", - зазначив він.

Нагадаємо, станом на 20 сепня від початку роботи "зернового коридору" з портів України вийшло 27 суден, завантажених 670 тисячами тонн агропродукції.