Постпред Росії при ООН стверджує, що Москва не піде на мирні переговори з Києвом

Гатілов заявив, що Путін і Зеленський вести перемовини не будуть.

Постійний представник Росії при Офісі ООН в Женеві Геннадій Гатілов заявив, що Москва не піде на мирні перемовини з Києвом і очікує затяжної війни.

Такую заяву в інтервʼю Financial Times цитує The Guardian.

"Зараз я не бачу жодної можливості для дипломатичних контактів. І що довше буде тривати конфлікт, то складніше буде знайти дипломатичне рішення", – заявив він.

Російський дипломат за традицією кремлівської пропаганди звинуватив Захід у "затягуванні війни". Він додав, що прямих перемовин між Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським не планується.

При цьому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який минулого тижня відвідував Україну, пропонував своє посередництво для перемовин. Турецькі ЗМІ повідомляли, що сигнал про готовність до розмов Ердогану подав Путін.

Нагадаємо, що Україна заперечує можливість перемовин із Росією на умовах Москви. Президент Зеленський заявив, що Україна може сісти за стіл переговорів з Росією в тому випадку, якщо країна-агресор виведе свої війська з окупованої території.

Дипломатичні переговори між українцями і росіянами припинилися в квітні. Українська сторона наголошувала, що росіяни нездатні адекватно оцінювати дійсність.