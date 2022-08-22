У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
Ворог закриває ділянки повітряного простору в трьох областях РФ з 22 по 25 серпня, - Генштаб
Ворог закриває ділянки повітряного простору в трьох областях РФ з 22 по 25 серпня, - Генштаб
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
В Україні оновили сигнали повітряної та інших тривог
В Україні оновили сигнали повітряної та інших тривог
Артилерія напередодні ленд-лізу
Артилерія напередодні ленд-лізу
На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада
На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
ГоловнаСвіт

Постпред Росії при ООН стверджує, що Москва не піде на мирні переговори з Києвом

Гатілов заявив, що Путін і Зеленський вести перемовини не будуть. 

Постпред Росії при ООН стверджує, що Москва не піде на мирні переговори з Києвом
Перемовини України і окупантів (ілюстративне фото)
Фото: надано ОПУ

Постійний представник Росії при Офісі ООН в Женеві Геннадій Гатілов заявив, що Москва не піде на мирні перемовини з Києвом і очікує затяжної війни.

Такую заяву в інтервʼю Financial Times цитує The Guardian.

"Зараз я не бачу жодної можливості для дипломатичних контактів. І що довше буде тривати конфлікт, то складніше буде знайти дипломатичне рішення", – заявив він. 

Російський дипломат за традицією кремлівської пропаганди звинуватив Захід у "затягуванні війни". Він додав, що прямих перемовин між Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським не планується. 

При цьому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який минулого тижня відвідував Україну, пропонував своє посередництво для перемовин. Турецькі ЗМІ повідомляли, що сигнал про готовність до розмов Ердогану подав Путін.

Нагадаємо, що Україна заперечує можливість перемовин із Росією на умовах Москви. Президент Зеленський заявив, що Україна може сісти за стіл переговорів з Росією в тому випадку, якщо країна-агресор виведе свої війська з окупованої території.

Дипломатичні переговори між українцями і росіянами припинилися в квітні. Українська сторона наголошувала, що росіяни нездатні адекватно оцінювати дійсність. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також