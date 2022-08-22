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США і Південна Корея почали наймасштабніші за роки спільні військові навчання

Вони триватимуть до 1 вересня. 

США і Південна Корея почали наймасштабніші за роки спільні військові навчання
Ілюстративне фото
Фото: DVIDS

Північна Корея і США у понеділок почали наймасштабніші з 2017 року спільні військові навчання – "Щит свободи Ульчі". Вони включають і польові тренування, пише Reuters.

Навчання, завершення яких заплановане на 1 вересня, проходять на тлі потенційних випробувань зброї Північною Кореєю. 

Їх організували після того, як новий президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв нормалізувати спільні навчання та посилити стримування Північної Кореї. 

За словами Юна, військові та цивільні тренування покликані підвищити готовність країни до змінюваних моделей ведення війни включно зі зростанням кіберзагроз. 

"Підтримка миру на Корейському півострові заснована на нашій безумовній системі безпеки", – сказав Юн.

Минулого тижня КНДР запустила дві крилаті ракети після того, як Південна Корея і США почали підготовку до навчань.

Тренування США і Південної Кореї були на паузі через політику минулого корейського президента та пандемію.

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