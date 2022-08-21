​"Український свідок" запрошує проукраїнських активістів долучитися до масштабних подій за межами України

У відео, знятому на передових військових позиціях командою "Українського свідка", українські військові запрошують українців за кордоном відвідувати усі події, присвячені Дню Незалежності України.

Про таку ініціативу повідомляє засновник проєкту Віталій Дейнега на своїй сторінці у Facebook.

"Зараз є прямий зв'язок між підтримкою від населення у інших країнах, що постійно виходять на підтримку України у своїх містах за кордоном, та міжнародною допомогою нашій армії. Ми не завжди його відчуваємо, втім він важливий сьогодні як ніколи!" - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що людей запрошують приїхати на найближчі події у містах США, а також поширити їх серед своїх друзів.

"Діаспора часто не відчуває контакту з батьківщиною та силу своєї допомоги, тож розмах акцій на нашу підтримку спадає. В цьому пості є перелік акцій з організаторами яких я знайомий особисто і маю довіру. Цей перелік росте. І дуже важливо щоб кожен з вас зробив свою частину роботи, щоб вони були масовими. Виходьте, приводьте друзів, чи просто перекиньте їм цей пост. Україна має лунати і лунати гучно. Звʼязок між цією гучністю і гучністю наших перемог на фронті - більш ніж прямий, - каже засновник проєкту.

Серед перелічених подій та заходів наступні:

23 серпня американців просять запалити свічку на заході сонця, у памʼять про тих, хто відстоює незалежність України сьогодні і поширити це в соцмережах #sparkofcourage.

Подія відбуватиметься о 19:00 за місцевим часом (7 p.m.) в Texas State Capitol, місто Остін, штат Техас.

О 19:30 (7:30 p.m.) запалять свічки в Bowling Green park у Нью-Йорку, штат Нью-Йорк

Також мешканців Сан-Антоніо, штат Техас, та Бостона, штат Массачусетс, просять на заході сонця запалити свічки у вікнах власних будинків.

Крім того 24 серпня о 17:30 за місцевим часом (5:30 p.m.) в Seep Meadow, Central Park у Нью-Йорку віддбудеться розгортання найбільшого прапора України.

А об 11 ранку 11 a.m. у Texas State Capitol в Остіні, штат Техас, відбудеться раллі на підтримку України.

А о 7 вечора (7 p.m) у приміщенні THE ROCK BOX (1223 E Houston St, San Antonio, TX 78205) у Сан-Антоніо, штат Техас, пройде концерт гурту СКАЙ.

О 10 ранку (10 а.m.) пройде церемонія підняття прапора України на головній площі міста Салем, штат Массачусетс.

Також о полудні (12 p.m.) відбудеться підняття прапора над мерією Бостона (Boston City Hall Plaza, Boston, MA), штат Массачусетс, хода незалежності центральною вулицею міста та живий ланцюг навколо головного парку Бостона.

Віталій Дейнега обіцяє продовжувати список подій та локацій під своїм постом у соцмережі.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував збільшення кількості ракетних обстрілів 23-24 серпня, а президент очікує від росіян чогось особливо жорстокого.