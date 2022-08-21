США попередили Туреччину щодо спроб Росії обійти санкції

Російські організації та особи намагались використати Туреччину для того, щоб обійти санкції, запроваджені США та ще 30-ма країнами через війну Росії в Україні.

Про це заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо попередив турецького заступника міністра фінансів Юнуса Елітаса під час телефонної розмови у суботу, передає "Голос Америки".

Зазначається, що це вже не перший випадок, коли США закликають Туреччину бути пильними щодо спроб Росії обійти санкції.

У червні Адеємо на зустрічі з турецькими чиновниками та банкірами застеріг їх не сприяти ухиленню від санкцій запроваджених Заходом проти Росії, як повідомляли ЗМІ.

Британський економіст Тімоті Еш назвав теперішнє застереження "суворою доганою" від США Туреччині. Він написав у Twitter, що зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з російським президентом Володимиром Путіним цього місяця у Сочі, показала, що Ердоган хоче скористатись санкціями, щоб збільшити торгівлю.

За даними джерел Bloomberg, Росія неодноразово використовувала торгові судна для перевезення зброї та військової техніки Чорним морем в обхід санкцій.

Після 4-годинної зустрічі з Путіним Ердоган заявив, що Туреччина частково платитиме в рублях за постачання російського газу, а п'ять турецьких банків можуть почати працювати з російською платіжною системою "Мір". Ця система розвинулась ув Росії, після того, як міжнародні платіжні системи Visa, Mastercard припинили там працювати через санкції Заходу.

Нагадаємо, 18 серпня президент Туреччини Ердоган прибув до Львова на зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Вони провели тристоронні переговори.

Минулого місяця Туреччина та ООН виступили посередниками домовленості про відправку вантажів із зерном з українських портів, вперше з початку повномасштабної агресії Росії.