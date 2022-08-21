У Чорному морі пролунали вибухи у районі Алупки, – Чубаров

Спочатку було зафіксовано 6-7 спалахів.

У Чорному морі пролунали вибухи майже за 3 кілометри від південного узбережжя Криму в районі Алупки.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Хвилин 40-50 тому в Алупці, в морі, від берега на відстані 2-3 кілометри 6-7 спалахів і пізніше бавовни”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 серпня о 8:20 ранку в окупованому Криму в районі штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі пролунав сильний вибух. Ввечері того ж дня Чубаров повідомив, що у Севастополі працює протиповітряна оборона окупантів.

Також вибухи пролунали у Євпаторії і над Оленівкою у Чорноморському районі.

У серпні в окупованому Криму відбулася серія вибухів на військових аеродромах, які супроводжувалися пожежами і детонацією боєприпасів.