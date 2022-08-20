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“Російських військових у Запорізькій області отруїли бутулоксином”, – маніпуляція від РФ

Їх нібито доставлені до шпиталю з ознаками сильного отруєння.

“Російських військових у Запорізькій області отруїли бутулоксином”, – маніпуляція від РФ
Фото: georgejmclittle/Depositphotos

Міністерство оборони Росії розповсюджує маніпуляцію, що “проти російської армії у Запорізькій області був застосований ботулотоксин типу “В”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Російські військові нібито доставлені до шпиталю з ознаками сильного отруєння.

“Режим Зеленського санкціонував теракти із застосуванням хімічних отруйних речовин проти російських військових”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, колаборант-“керівник” Запорізької області заявив, що “провокації на Запорізькій АЕС, яку готували ЗСУ 19 серпня в період відвідування України Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем, вдалося запобігти, оскільки ці плани було оприлюднено”.

Також міністр оборони РФ Сергій Шойгу зазначив, що “багато жителів України не схвалили політику київської влади щодо реабілітації нацизму, зокрема жителі Донбасу”.

Вони нібито “не стали потурати правлячому режиму в його нацистських прагненнях”, тоді проти них “розгорнулася жорстока каральна операція”.

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