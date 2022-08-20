“Російських військових у Запорізькій області отруїли бутулоксином”, – маніпуляція від РФ

Міністерство оборони Росії розповсюджує маніпуляцію, що “проти російської армії у Запорізькій області був застосований ботулотоксин типу “В”.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.
Російські військові нібито доставлені до шпиталю з ознаками сильного отруєння.
“Режим Зеленського санкціонував теракти із застосуванням хімічних отруйних речовин проти російських військових”, – йдеться у повідомленні.
Окрім того, колаборант-“керівник” Запорізької області заявив, що “провокації на Запорізькій АЕС, яку готували ЗСУ 19 серпня в період відвідування України Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем, вдалося запобігти, оскільки ці плани було оприлюднено”.
Вони нібито “не стали потурати правлячому режиму в його нацистських прагненнях”, тоді проти них “розгорнулася жорстока каральна операція”.