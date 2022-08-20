МОЗ пояснило, як правильно проводити йодну профілактику в разі радіаційної аварії

У відомстві наголосили, що в разі необхідності треба використовувати лише йодид калію. Спиртовий розчин йоду чи розчин Люголя є неефективними і завдають шкоди.

Міністерство охорони здоров'я поширило пам'ятку йодної профілактики в разі радіаційної аварії.

Як ідеться на сайті відомства, для зменшення негативного впливу радіоактивного йоду (міститься у викидах після аварії) використовують йодид калію. Він блокує щитовидну залозу і перешкоджає накопиченню в ній радіоізотопів йоду.

Вживають йодид калію лише після офіційного оповіщення про загрозу викиду. Повідомляє про це місцева влада.

Як пояснили в МОЗ, для оптимального ефекту йодид калію вживають за 6 і менше годин до надходження радіоактивної хмари. Також прийом препарату буде ефективний одночасно з надходженням "хмари" і через 6 годин після неї. Вживати препарат через добу не рекомендують.

В міністерстві наголосили, що держава закупила необхідну кількість йодиду калію.

"Кожен регіон отримав необхідну кількість з розрахунку чисельності населення. У разі аварії будуть оперативно визначені пункти його видачі, найближчі до місця проживання людей", - повідомили в МОЗ.

Відомство також оприлюднило дозування препарату для різних груп населення:

діти до 1 місяця (немовлята й діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) – 16 мг,

діти від 1 місяця до 3 років – 32 мг,

діти від 3 до 12 років – 62,5 мг,

підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують грудьми – 125 мг.

Особам віком від 40 років йодид калію не призначають.

Фото: МОЗ

У МОЗ наголосили - приймати йодовмісні препарати для профілактики не варто, оскільки підвищується ризик зниження функції щитоподібної залози.

Також є неефективним і може завдати шкоди вживання спиртового розчину йоду чи розчину Люголя.

Серед інших заходів захисту, як підкреслили в міністерстві, - перебувати в укриттях, щільно зачиняти вікна і двері, упакувати харчові продукти в закриті ємності і накопичити запас чистої води.

Нагадаємо, Росія погрожує зупинити роботу захопленої нею Запорізької атомної електростанції. Начальник військ радіаційного, хімічного і біозахисту ЗС Росії генерал-лейтенант Ігор Кирилов заявив, що "може бути розглянуто питання про виведення до холодного резерву 5 і 6 енергоблоків, що призведе до зупинки ЗАЕС".