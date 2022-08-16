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Минулого тижня Україна отримала медичну допомогу з чотирьох країн

Вся гуманітарна допомога розподіляється за пріоритетністю. 

Минулого тижня Україна отримала медичну допомогу з чотирьох країн
Фото: Twitter президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса

Міністерство охорони здоров’я минулого тижня отримало медичну гуманітарну допомогу від Польщі, Франції, Японії та Латвії.  

Про це повідомила пресслужба МОЗ

Повідомляється, що Міністерство охорони здоров’я отримало: 

  • 63 апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ);
  • 24 монітори пацієнта;
  • 10 медичних аспіраторів;
  • 45 апаратів позитивного тиску;
  • 88 шприцевих насосів;
  • 22 біохімічні аналізатори;
  • 178 апаратів зовнішньої фіксації;
  • 103 палети ліків в асортименті;
  • 82 палети шприців;
  • 496 укомплектованих тактичних аптечок.

В першу чергу допомогу призначена для закриття  потреб медичних закладів, що знаходяться в зоні бойових дій та поблизу них, а також тих, котріі займаються лікуванням поранених.  

Крім того, пріоритет надається медзакладам регіонів із великою кількістю внутрішньо переміщених осіб. 

Нагадаємо, Великобританія долучиться до реалізації Плану відновлення системи охорони здоров’я України. За час війни Україна вже отримала значну гуманітарну допомогу від британців - близько 60 автомобілів швидкої медичної допомоги, десятки тонн критично важливих ліків та медичного обладнання. 

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