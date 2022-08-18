Росія погрожує вивести з роботи захоплену Запорізьку атомну електростанцію

Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.

Росія погрожує зупинити роботу захопленої нею Запорізької атомної електростанції. Ворог продовжує шантаж світу і ядерний тероризм на найбільшій АЕС Європи.

Начальник військ радіаційного, хімічного і біозахисту ЗС Росії генерал-лейтенант Ігор Кирилов заявив, що "може бути розглянуто питання про виведення до холодного резерву 5 і 6 енергоблоків, що призведе до зупинки ЗАЕС".

Згідно з повідомлення "Енергоатому" в телеграм, станом на 8 ранку ЗАЕС працювала з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

"Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції", – йдеться у повідомленні.

Під час обстрілів 6 серпня росіяни пошкодили три датчики радіаційного моніторингу , 11 серпня вони обстріляли пожежну частину за територією ЗАЕС, 13 серпня – пошкодили розподільчий пристрій 750 кВ.

Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.

Нагадаємо, Україна наполягає на терміновій місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив готовність очолити делегацію, а ООН заявила, що має можливість забезпечити супровід. Росіяни тим часом забороняють місію, вимагаючи від МАГАТЕ не їхати через Київ.