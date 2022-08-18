Зеленський відвідав поранених українських захисників у госпіталі на Львівщині

Президент перебуває у Львівській області з робочим візитом.

Президент Володимир Зеленський відвідав госпіталь із українськими захисниками у Львівьскій області.

Про це йдеться у повідомлені в Телеграм Зеленського.

"Львівщина. Лікарня, де надають медичну допомогу військовим. І наші герої. Ті, хто щодня доводить: Росія не переможе в цій війні. Дякую, що захищаєте українську землю!" – зазначив президент.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Зеленський перебуває із візитом у Львівській області задля зустрічі і перемовин з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.