Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
СБУ встановила хронологію і деталі підриву РФ Північно-Кримського каналу
СБУ встановила хронологію і деталі підриву РФ Північно-Кримського каналу
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, – пресслужба ГУР
Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, – пресслужба ГУР
На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях
На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
В Україні не спростять виїзд чоловіків призовного віку за кордон найближчим часом, - Веніславський
В Україні не спростять виїзд чоловіків призовного віку за кордон найближчим часом, - Веніславський
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський відвідав поранених українських захисників у госпіталі на Львівщині

Президент перебуває у Львівській області з робочим візитом. 

Зеленський відвідав поранених українських захисників у госпіталі на Львівщині
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський відвідав госпіталь із українськими захисниками у Львівьскій області.

Про це йдеться у повідомлені в Телеграм Зеленського.

"Львівщина. Лікарня, де надають медичну допомогу військовим. І наші герої. Ті, хто щодня доводить: Росія не переможе в цій війні. Дякую, що захищаєте українську землю!" – зазначив президент.

Фото: ОПУ
Фото: ОПУ
Фото: ОПУ
Фото: ОПУ
Фото: ОПУ
Фото: ОПУ

Фото: ОПУ
Фото: ОПУ
Фото: ОПУ
Фото: ОПУ

Зеленський перебуває із візитом у Львівській області задля зустрічі і перемовин з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також