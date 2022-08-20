У ніч проти 20 серпня ЗСУ завдали удару по військовій базі окупантів в окупованому Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram міський голова Іван Федоров.

"Вночі ЗСУ завдали нищівного удару по черговій військовій базі окупантів у Мелітополі. Підрозділи ворожої ППО не змогли перехопити наші ракети, оскільки декілька тижнів тому основну частину протиповітряної оборони окупанти передислокували до Херсонської області", – йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що через декілька хвилин окупанти випустили з колишнього Якимівського району ракету по житлових будинках у районі вулиць Українська та Герцена. Один мешканець постраждав та знаходиться в лікарні, а 10 будинків пошкоджені.

Нагадаємо, в окупованому Мелітополі 17 серпня пролунав вибух в центральній частині міста, де розташована одна з комендатур окупантів.