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Українські військові вдарили по військовій базі росіян в окупованому Мелітополі

Військові РФ у відповідь обстріляли житловий квартал Мелітополя.

Українські військові вдарили по військовій базі росіян в окупованому Мелітополі
Фото: Іван Федоров у Telegram

У ніч проти 20 серпня ЗСУ завдали удару по військовій базі окупантів в окупованому Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram міський голова Іван Федоров.

"Вночі ЗСУ завдали нищівного удару по черговій військовій базі окупантів у Мелітополі. Підрозділи ворожої ППО не змогли перехопити наші ракети, оскільки декілька тижнів тому основну частину протиповітряної оборони окупанти передислокували до Херсонської області", – йдеться у повідомленні.

 

Федоров додав, що через декілька хвилин окупанти випустили з колишнього Якимівського району ракету по житлових будинках у районі вулиць Українська та Герцена. Один мешканець постраждав та знаходиться в лікарні, а 10 будинків пошкоджені.

 

Нагадаємо, в окупованому Мелітополі 17 серпня пролунав вибух в центральній частині міста, де розташована одна з комендатур окупантів.

 

 

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