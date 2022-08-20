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Російська армія обстріляла Харківщину ракетами С-300 з Бєлгородської області

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Російська армія обстріляла Харківщину ракетами С-300 з Бєлгородської області

У ніч на 20 серпня російські військові нанесли удари по об'єктах критичної інфраструктури Харкова і Харківщини із С-300. Ракети були випущені з території Бєлгородської області.

Про це повідомляє у Facebook Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що російська армія обстріляла об'єкти критичної інфраструктури в Індустріальному районі Харкова, Чугуївському та Харківському районах області. Пошкоджено будівлі та спецтехніку.

“Попередньо, ЗС РФ обстріляли Харківщину ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області", – йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

 

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни вдарили ракетами по об'єктах критичної інфраструктури Харкова та області. Є руйнування інфраструктури, загиблі і поранені.

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