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На Харківщині – запеклі бої. Ворог намагався прорвати лінію оборони, але відступив із втратами

Росіяни обстріляли Харківщину, є руйнування інфраструктури, загиблі і поранені.

На Харківщині – запеклі бої. Ворог намагався прорвати лінію оборони, але відступив із втратами
Руйнування у Харківській області. Ілюстративне фото

Сьогодні вночі росіяни вдарили ракетами по об'єктах критичної інфраструктури Харкова та області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в м. Харків та Харківській області", – йдеться у повідомленні. 

За його інформацією, близько 1:00 ночі зафіксований приліт двох ракет в інфраструктурний об'єкт Слобідського району Харкова, пошкоджено будівлю, також були ракетні удари по інфраструктурних об'єктах Харківського та Чугуївського районів. Масштаби руйнувань уточнюються.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів постраждалих немає.

Крім цього, минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди. У Харківському районі обстріляний дачний кооператив.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в місті та області з пораненнями госпіталізовано п'ятьох цивільних осіб.

На лінії зіткнення тривають запеклі бої. На Харківському напрямку ворог намагався прорвати оборону в районі Борщової, але під вогнем наших захисників відступив із втратами. У районі Ізюма окупанти пробували наступати поблизу Вірнопілля і Курульки, отримали відсіч і відступили.

Ворог постійно завдає ударів по Харкову та області. 17 серпня близько 21:30 російська ракета “Іскандер” влучила у триповерховий житловий будинок у Салтівському районі Харкова, внаслідок чого будівля повністю зруйнована і сталася масштабна пожежа.

Також близько п'ятої ранку 18 серпня російські військові завдали ракетного удару по Слобідському району. Дві ракети С-300 влучили у трамвайне депо, пошкодивши ремонтний цех і гуртожиток.

Загалом загинули 17 людей, зокрема й дитина, понад сорок осіб дістали поранення.

Ворог також завдав ракетного удару по місту Красноград, де зруйновано приватні житлові будинки, двоє людей загинули та троє були поранені.

Нагадаємо, у британській розвідці вважають, що російські війська щодня обстрілюють Харків, щоб затримати на цьому напрямку ЗСУ. 

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