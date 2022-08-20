Головне за ніч. Субота, 20 серпня

Вибух у Севастополі, обстріл Дніпропетровщини, ракетний удар по Миколаєву, новий пакет військової допомоги від США.

Уночі майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу, в центральних та південних регіонах - навіть кілька. Вранці у багатьох областях знову залунали сирени.

Ранок виявився неспокійним і на окупованому півострові: після 8-ї вибух прогримів в районі штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що у дах будівлі штабу ЧФ Росії влетів безпілотник. Утім, слід почекати офіційного підтвердження: можливо, то була чайка.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог безуспішно наступав на Слов’янському, Краматорському, Бахмутському і Авдіївському напрямках.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Довгенького, Сулигівки та Мазанівки.

Поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля і Курульки підрозділи противника намагалися вести штурмові дії, отримали відсіч та відступили.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 20 серпня – у нашій новині.

Вночі 20 серпня ворог чотири рази відкривав вогонь по двох районах Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що Нікопольський район ворог накрив вогнем тричі. У місто прилетіли 10 снарядів з російської ствольної артилерії. Пошкоджено 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач. Без електрики залишилися до 300 людей. У Марганецьку громаду ворог поцілив зі ствольної артилерії та "градів". На Криворізький район росіяни направили "урагани". В Апостолівській громаді є руйнування кількох будинків і газопроводу. Загиблих і поранених немає.

Учора ЗСУ відбили сім атак ворога на Донбасі і не допустили жодного прориву. Російські війська не полишають своїх намірів захопити Луганську й Донецьку області.

Тривають бойові дії поблизу чотирьох населених пунктів на межі цих областей, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Окупанти по декілька разів на день наступають одночасно з різних сторін. "Вчора ворог організовував наступ на різних напрямках, намагався просунутися на декілька сотень метрів, але наші бійці надали йому жорстку відсіч. Уночі росіяни поновили свої наміри – українські захисники тримають оборону", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні вночі окупанти завдали масованих ударів по Миколаєву ракетами типу С-300.

"Вночі, 20 серпня, орієнтовно о 03:00 Миколаїв вкотре зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо, що ворог завдав удару по місту ракетами типу С-300. Попередньо без постраждалих", – повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Учора в Пентагоні схвалили новий пакет військової допомоги для України вартістю 775 млн доларів. Серед іншого він містить Javelin, дрони ScanEagle, боєприпаси для HIMARS.

Яке саме озброєння Україна отримає у новому пакеті військової допомоги — в нашій новині.

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